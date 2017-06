Kolekce adrenalinu: Sci-fi závody WipEout Omega Collection si zahrajte

WipEout pro PlayStation 4, který jsme téměř měli Studio Liverpool, dříve známé jako slavnější Psygnosis, stálo za všemi předchozími díly série včetně málo známého WipEoutu 64 pro Nintendo 64. Ne, ten se neodehrával v roce 64, jen byla móda všechno pro tuto konzoli pojmenovávat s touto číslovkou. Jenže Sony poslalo vývojářské studio v srpnu 2012 k ledu. Oplakali jsme to. Byl to konec jedné legendy. V tu dobu mělo Studio Liverpool rozpracované dva projekty. Jedním z nich byla plíživá akce ve stylu Splinter Cellu a tím druhým nový díl WipEoutu vyvíjený exkluzivně pro PlayStation 4. Šlo o regulérní pokračování s novými prvky. Sice se o hře příliš informací ven nedostalo, či spíše skoro žádné, ale nepochybujeme, že šlo o ambiciózní projekt, který by dotáhli do konce, kdyby měli možnost. Už jste hráli špatný WipEout? Ne? Tak vidíte. Světlo světa spatřilo jen pár návrhů, náčrtů a skic. Alespoň jimi se můžete zde pokochat. Zrušený WipeOut pro PS4