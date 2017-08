Wolfenstein 2: střílet nácky je lepší se zbraní v každé ruce

Nepřátelé v podobě nacistů jsou větší a nebezpečnější. Změnami prošly i známé kousky, například robotický Panzerhund, který byl vylepšen o plamenomet. O to větší zábava bude, až si ho sami osedláme.

Wolfenstein II: New Colossus

Jenže ani Blazkowicz nezůstává pozadu a s novým dílem se naučí pár nových triků. Mezi ně patří možnost nosit v každé ruce zvlášť libovolnou zbraň.

To se nehodí jen v případě, že vyznáváme školu Johna Ramba. Při kradmém stylu boje se totiž může hodit mít v jedné ruce tichou zbraň, zatímco v druhé připravenou zálohu pro strýčka Příhodu.

Zbraní na blízko tentokrát nebude nůž, ale sekerka. Na videu vidíme, jak Blazkowicz sekne zezadu nácka do nohy, ten se zhroutí na zem, aby dostal zakončovák do zad. Sekerku lze na krátkou vzdálenost také vrhnout.

Wolfenstein II: The New Colossus vychází 27. října na PC, PlayStation 4 a Xbox One.