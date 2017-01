Mobilní logické hitovky World of Goo, Little Inferno a Human Resource Machine vyjdou 3. března na připravovanou konzoli Switch od Nintenda. Studio Tomorrow Corporation to oznámilo na svých stránkách. Všechny hry budou navíc obsahovat plnohodnotný soundtrack.

„Jsme velcí fanoušci Nintenda, takže nás těší, že se staneme součástí tohoto nového dobrodružství po boku hráčů doma, na cestách, ve vlaku, na střeše, zkrátka všude tam, kde si dnes děti hrají.“