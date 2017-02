Blizzard objasňuje mantinely obchodování se zlatem z World of Warcraft

Oficiální systém proto funguje tak, že zlato prodávají jednotliví hráči. A ti za něj získávají peníze (tokeny), které však z účtu nelze vybrat.

Slouží tedy jako měna ve virtuální peněžence, která byla původně určená k nákupu měsíčního předplatného. Blizzard však koncept v únoru rozšířil o další možnosti. Tokeny lze využít například k uhrazení dalších placených funkcí ve World of Warcraft, či k nákupu libovolných her od Blizzardu.

Koncept přitom souvisí s původním pojetím Diabla 3, ve kterém bylo klíčové využívat aukční síně. Z těch však peníze bylo možné převádět na bankovní účet. A právě zrušení aukcí v Diablu 3 umožnilo systém přepracovat.

World of Warcraft: Legion

„Převádění tokenů do peněženky bychom jinak nikdy nezvažovali. Umožňovalo vám to peníze vyvádět ze hry. A naším cílem není, aby na tom lidé zbohatli. Nechceme vytvářet skutečné dolary a nechceme se stát bankou. Chceme jen, aby lidé se spoustou zlata mohli obchodovat s lidmi, co příliš zlata nemají,“ prohlásil Ion Hazzikostas, ředitel vývoje World of Warcraft.

Hazzikostas zároveň upozorňuje, že většina lidí tokeny vůbec nepoužívá. „Kupuje a prodává je jen zlomek lidí,“ řekl Hazzikostas v rozhovoru pro server Glixel.

Hazzikostas zároveň zmiňuje, že lidé virtuální peníze nejčastěji využívají v transakcích spojených s World of Wacraft. Například k převodu postav na identický server. Ale k vidění je i řada dalších použití. „Lidé z mé guildy si díky tomu koupili Overwatch,“ konstatoval Hazzikostas.