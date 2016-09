RECENZE: Jsou hry, které nestárnou. Nové červí války jsou toho důkazem

Již dvacet let zuří na monitorech počítačů nelítostná válka, v níž už nikdo oběti na životech ani nepočítá.

Bratrovražedná jatka jsou páchána zbraněmi odporujícími veškerým myslitelným konvencím a kromě napalmu, nášlapných min či kobercových náletů jsou prokázána použití i zcela nehumánních prostředků jako např. banánových bomb, vybuchujících ovcí či agresivních důchodkyň.

Namísto netrpělivě očekávaného příměří ale situace v posledních dnech dále eskaluje a na frontu míří i těžká technika. Očití svědci na místě spatřili tanky, vrtulníky a dokonce i bojové roboty. Tahle válka se potáhne ještě roky.

Worms W.M.D. (PS4)

Série Worms už drahnou dobu patří mezi stálice multiplayerových klání a k dnešnímu dni už má tolik dílů, že jejich přesný počet nejspíš netuší ani autoři z Team 17. Je tedy nějaký důvod, proč znovu kupovat v podstatě to samé?

Inu, záleží na tom, kdy jste si koupili poslední díl. Ono je to s červy tak trochu jako se sporty od EA – rozdíly mezi jednotlivými ročníky nejsou příliš výrazné, pokud jich ale pár vynecháte, nad množstvím na první pohled drobných vylepšení nestačíte žasnout.

Největší novinkou v tomto díle je využití stacionárních zbraní a těžké techniky, ale ruku na srdce: přestože jde o příjemné zpestření, hratelnost se tím nijak dramaticky nemění. Kulometná hnízda jsou už z principu věci vždy na ráně, a tak vás z nich hezky rychle někdo vystrnadí.

S tanky se pohybuje jako s běžnými červy, dokonce se s nimi dá i skákat, takže vlastně jde jen o životy navíc. A vrtulník se ovládá tak složitě, že je jeho použití spíše sázkou do loterie.

Ještě je tu možnost lézt do interiérů budov, kde vás soupeř během tahu nemůže vidět, ale jelikož je hra cílená převážně na hot seat, nepředstavuje to až takovou výhodu. Snad jedině, kdybyste kamarády nutili během vašeho tahu zavírat oči, ale to asi nehrozí.

Zanedbatelný význam drobných vylepšení ovšem není výtka, ba naopak, razantní zásah do pravidel by akorát zničil roky pečlivě vyladěný balanc. Do šachů také nikdo nepřidává nové figurky jen proto, aby byla nějaká změna.

Worms W.M.D. (PS4)

W.M.D. je jinak skvěle vyvážený, autoři odřízli nápady, které se příliš neujaly, nabídka zbraní se nesnaží ohromit extrémními počty, ale ponechává jen ty opravdu zábavné a využitelné.

Oživením je možnost vyrábět si nové modifikace vhodné pro konkrétní situace. Nedokážete se trefit obyčejnou brokovnicí?

Tak si na ní přimontujte zaměřovač. Schoval se vám soupeř před bombardováním někam do krytu? Nevadí, dejte do bomb místo výbušnin plyn. Možností je nepřeberně a obzvlášť v pozdějších fázích hry mohou být tím rozhodujícím faktorem, který převáží jazýček vah na vaši stranu.

Jelikož už na PC několik Wormsů mám, rozhodl jsem se tentokrát pro konzolovou verzi. Přeci jen když se sejde víc lidí, je mnohem jednodušší rozesadit je na gauči k velké TV, než se tísnit u jedné zapatlané klávesnice a prošoupané kancelářské židle.

Ovládání na gamepadu je samozřejmě poněkud složitější a chce alespoň zpočátku více trpělivosti, jelikož jsou ale podmínky pro všechny stejné, nepředstavuje to větší problém.

Hot seat až pro osm lidí je tím základním kamenem, proč si hru pořizovat. Nalezneme tu samozřejmě i kampaň pro jednoho hráče či možnost hrát s náhodnými lidmi z celého světa, jenže byť jsou obě možnosti zpracovány celkem solidně, jsou dobré maximálně tak k tréninku.

Worms W.M.D. přinášejí léty prověřenou hratelnost, a pokud se vám na disku válí některý z předchozích dvou dílů, není žádný zásadní důvod pro aktualizaci.

Pokud ale stále přísaháte na kultovní Armageddon, nebo World’s Party, možná je na čase znovu vytáhnout peněženku.

Není to hra, u které byste strávili několik hodin v kuse, ale na občasné partie vám vydrží několik dlouhých let. Jak jinak určit, kdo dnes myje nádobí a vynáší kočičí záchod než jednou poctivou rundou starých dobrých zabijáckých červů?

Hra je dostupná na PC (Windows, Linux), MAC, PlayStation 4 a Xbox One.