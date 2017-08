Zahrajte si přes víkend XCOM 2 zadarmo

Poslední srpnový víkend má být sice krásné počasí, ale pokud máte náhodou v plánu se před slibovaným ostrým sluncem schovávat v příjemné temnotě svých pařanských doupat, určitě vám přijde vhod skvělá nabídka od společnosti Firaxis.

XCOM 2 dostane již příští týden přídavek War of Chosen.

V rámci propagace chystaného datadisku War of Chosen, který má vyjít již v úterý 29. srpna, si totiž můžete až do nedělního večera vyzkoušet na Steamu vynikající druhý díl strategie XCOM úplně zdarma. Pokud se vám zalíbí, tak je k mání s velikou slevou za necelých 20 euro (cca 500 Kč). Dosažený postup ze zkušební verze se vám samozřejmě přenese i do plné.

Jen připomeneme, že XCOM 2 je strategická perla, které jsme v naší recenzi udělili 90 % a Petr ji bezvýhradně doporučil. “A to nejen fandům starších her z této letité série a příznivcům tahových strategií. Na své si rozhodně přijdou všichni trpělivější hráči, kteří neutečou před výzvou. A pokud jste nováčci, není žádná ostuda hrát na nejlehčí obtížnost. XCOM totiž pořád dokáže zatraceně kousat.“