Z české kuchyně: poznáte místo jen na základě obrázku?

Výzva Pracujete na hře a rádi byste o ní dali vědět světu? Vydali jste novou hru? Napište nám a dáme vám prostor. Text, ve kterém svůj projekt představíte, by se měl vejít mezi 1 500 až 3 000 znaků s mezerami. Vyzkoušíte si základy marketingu: zkuste čtenáře zaujmout a vysvětlit jim, proč by se měli těšit právě na vaši hru. Text se musí vztahovat k aktuální události, jako je například odhalení či vydání hry. Vyhrazujeme si právo materiál nezveřejnit, například z důvodu porušení autorských práv. Nebudeme přetiskovat ani tiskové zprávy či popisný text z obchodu z aplikacemi. V případě zájmu či dotazů pište na „ondrej (tečka) zach (zavináč) idnes (tečka) cz“ a do předmětu uveďte „z české kuchyně“. Proč z české kuchyně? Chodí nám stále více žádostí o recenze nezávislých her od českých autorů či prosby o propagaci. Přiznáváme, že není v našich silách věnovat se všem. Přesto bychom rádi české tvůrce podpořili v jejich úsilí, a proto jsme spustili seriál s názvem „Z české kuchyně“, v němž mají možnost vám své hry, případně novinky sami představit.