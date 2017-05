Zahrajte si o víkendu zadarmo střílečky Overwatch a Rising Storm

Včera jsme vás informovali o tom, že si můžete během víkendu zdarma neomezeně vyzkoušet Fallout 4.

Ukázka z hraní střílečky Overwatch

Herní společnosti ovšem evidentně nechtějí, abychom o víkendu chodili ven, takže se nabídka her zdarma rozšiřuje. Blizzard slaví rok od vydání megaúspěšné multiplayerové střílečky Overwatch tím, že ji na víkend uvolní na všechny platformy (PC, X1 a PS4) zcela zdarma. Pokud si tedy nejste jistí, zda vás tento notně nahypovaný titul bude bavit, ale na druhou stranu chcete poznat, co na tom tolik lidí vidí, je to ideální příležitost. Overwatch bude k dispozici do pondělí 11:59, do té doby také půjde pořídit s 33% slevou.

Rising Storm

Ještě lepší nabídku pak nabízí digitální obchod Humble Store, který kombinuje prodej s her s charitativními účely. V rámci propagace chystaného Rising Storm: Vietnam nabízí kompletní edici prvního Rising Stormu z druhé světové války úplně zadarmo. Ta se jinak prodává za 18 eur (cca 475 korun). A nejlepší je, že pokud si ji aktivujete během víkendu, zůstane vám již napořád. Ale nezapomeňte, že i když nemusíte nic platit, na podporované organizace, jako jsou Červený kříž či Child’s Play, můžete přispět i tak.