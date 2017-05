Zaklínač bude mít nový seriál, o výrobu se postará Netflix

Knižní sága Zaklínač polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se dočká nového seriálového zpracování. O produkci se tentokrát postará společnost Netflix, která už několikrát dokázala, že vlastní produkci umí (Dům z karet, Orange is the New Black a další). Nehrozí tedy fiasko, jaké při adaptaci národního pokladu v roce 2002 předvedli sami Poláci. Filmaři mají navíc, na rozdíl od tvůrců zaklínačských her z CD projektu, požehnání samotného spisovatele, který během výroby navíc bude fungovat jako odborný konzultant.

Spisovatel Andrzej Sapkowski

Není to přitom tak dlouho, co si stěžoval na to, že když přijde na setkání s fanoušky, nepotká nikoho, kdo by byl v jeho věku a že tam jsou tam naopak samé děti, z nichž si většina myslí, že píše knihy na motivy her (psali jsme tady). Že by to u seriálu bylo jiné?

Na projektu se mimo jiné bude podílet i Tomek Baginski, autor úvodního intra k Zaklínači 2, který si chce sám zrežírovat alespoň jeden díl v každé sérii. Z čehož vyplývá, že se počítá minimálně se dvěma. Na kdy je plánovaná premiéra, v tuto chvíli ještě není známo.