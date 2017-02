Soud potvrdil technologickou krádež, Facebook zaplatí 12,5 miliardy

Texaský soudce Ed Kinkeade dospěl k závěru, že Oculus nedodržel dohodu o mlčenlivosti. Spoluzakladatel Palmer Luckey totiž komunikoval se zástupci ZeniMaxu, kde technologie pro virtuální realitu potají vznikaly. A Kinkeade věří, že to posloužilo ke vzniku komerční verze Oculusu Rift.

Soudce však odmítl tvrzení, že by Oculus zpronevěřil obchodní tajemství. Z 500 milionů dolarů Oculus zaplatí 200 milionů za porušení mlčenlivosti a 50 milionů za porušení autorského práva.

Oculus a Luckey pak každý musí uhradit 50 milionů dolarů za zatajení informace, odkud původní nápady pocházely. Ředitel Brendan Iribe za totéž zaplatí 150 milionů.

Oculus však prohlásil, že se proti rozhodnutí odvolá.

Komerční verze přilby Oculus Rift

„Některými stanovisky rozsudku jsme zklamaní, ale nezastrašilo nás to. Produkty Oculusu vznikají díky technologii Oculusu,“ prohlásila firma pro server Polygon.

„Náš závazek k práci na dlouhodobém úspěchu virtuální reality trvá a celý tým bude pokračovat v práci, kterou odvádí od prvního dne, tedy ve vývoji technologie pro virtuální realitu, která změní způsob, jakým jsou lidé v kontaktu a komunikují.“

ZeniMax původně žádal odškodné ve výši 6 miliard dolarů. Právník Oculusu však tvrdil, že konkurenční firmu hnala závist a rozčílení. A že se její tvrzení nezakládalo na faktech.

Programátor John Carmack musel během soudního řízení odpovídat na otázky ohledně kopírování kódu z počítačů id Software (dceřiné firmy ZeniMaxu), odkud údajně odnesl data před odchodem do Oculusu.

ZeniMax ve vyjádření pro Polygon uvádí několik důvodů, které považuje za klíč k vítězství. Carmack prý v březnu 2012 ještě během výzkumu virtuální reality v id Software učinil zásadní objev. Informace pak ZeniMax s Palmerem Luckeyem sdílel v rámci dohody o mlčenlivosti a čtyři ze zakladatelů Oculusu údajně neměli dostatečné zkušenosti s oblastí virtuální reality.

ZeniMax také tvrdí, že interní vyšetřování odhalilo šestiměsíční tok dat ze ZeniMaxu do Oculusu. A Carmack pomocí Googlu dohledával informace o smazání dat z disku. Ty pak využil k likvidaci dokumentů z flash disků a počítače v Oculusu.

ZeniMax navíc věří, že si Carmack zkopíroval technologii id Tech 5, která pohání například titul DOOM, a že si odnesl kompletně celý zdrojový kód hry Rage.

ZeniMax zvažuje, že soudce požádá o zákaz prodeje přilby Oculus Rift.

KOMENTÁŘ BONUSWEBU: Ačkoliv o Carmackově zapojení hovoří pouze bývalý zaměstnavatel ZeniMax, pravdivosti tvrzení nasvědčuje i kniha Masters of Doom. Ta pojednává o společnosti id Software a jejích zakladatelích, objevit v ní proto lze i pasáž o Carmackově dětství.

Carmack ve čtrnácti letech v elektronických vývěskách (BBS) dohledával návody na vytváření výbušnin. S přáteli pak díky podomácku vyrobenému termitu odpalovali kusy betonu pod mostem. A jednou se rozhodli, že ze školy ukradnou počítače Apple II.

Carmack tak pomocí pasty z termitu vyrazil díry do oken, kterými se parta měla protáhnout. Jednomu z tlouštíků se to však nedařilo, protáhl tedy dírou ruku a okno si jednoduše otevřel. To spustilo alarm, a všechny chlapce si obratem odvezla policie.

Carmacka pak vyzpovídal psycholog, který měl pomoci při rozhodování o trestu. A ten se mladíka ptal, jestli by něco takového podnikl ještě jednou, tedy pokud by ho nechytli. Carmack na to suše odpověděl, že s největší pravděpodobností ano.

Psycholog tak po rozhovoru s Carmackem prohlásil: „Chlapec se chová jako mozek na kolečkách. Má nulovou empatii k dalším lidem.“