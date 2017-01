Pokud vlastníte konzoli Wii U, Switch si jen kvůli novému příspěvku do série The Legend of Zelda kupovat zřejmě nemusíte. Rozdíly mezi verzemi jsou především v rozlišení (900p na Switchi vs. 720p na Wii U) a kvalitě zvuků v prostředí. Jinak se hry budou lišit jen minimálně.

Titul vyjde 3. března a v obou případech poběží na frekvenci 30 snímků za sekundu. Speciální edice s fyzickým obsahem však budou dostupné pouze ve verzi pro Switch.

Nintendo to uvedlo v prohlášení pro server IGN.