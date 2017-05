K právnímu souboji obra s trpaslíkem o Prey nedojde

Chytré sci-fi akce Prey je poslední dobou všude plno a není se čemu divit – opravdu se povedla (viz naše recenze). Na jejím úspěchu si teď trochu nechtěně přihřála polívčičku i menší nezávislá firma No Matter Studios, která na konec roku chystá nevšední titul Prey for the Gods. Ano, tušíte správně, problém je samozřejmě v onom slůvku „prey“.

Snadná kořist?

Hra Praey for the Gods evidentně nechce jen parazitovat na názvu aktuálního hitu

„Prey“ znamená v angličtině kořist a je to opravdu dobrý název pro hru. Krátký, úderný a vzbuzující další otázky. Je to dokonce tak dobrý název, že je to ta jediná věc, kterou Bethesda použila z původního Prey z roku 2006, na který si draze pořídila veškerá práva. Žádný div, že si chce značku co nejvíce chránit, ale přeci jen – je to pouze „obyčejné“ slovo, jak by si někdo mohl zaplatit jeho výhradní používání?

Evidentně mohl, protože malý vývojářský tým před hrozbou dlouhého právního sportu s americkým mediálním gigantem ZeniMax (pod nějž studio Bethesda patří), raději rovnou kapituloval a přistoupil ke změně názvu. Ta není nakonec nijak dramatická, protože z Prey for the Gods bude nakonec Praey for the Gods. Výslovnost zůstává stejná a dokonce tím vznikla hezká slovní hříčka, protože „pray“ znamená modlit se. Což u hry, která je postavena na náročných soubojích s obrovskými bossy, není úplně mimo.

Výhra pro obě strany

ZeniMax má značku Prey zaregistrovánu již od roku 2013

Toto řešení je nakonec výhodné pro obě strany. Bethesda neztratí práva na ochrannou známku, což by dle amerického práva jinak hrozilo. Byť by si žádný hráč tyto hry nikdy nespletl, mohlo by k tomu někdy v budoucnu dojít u jiného titulu, kde by podoba v názvu byla zjevnější. ZeniMax proto musí přistupovat ke všem stejně.

V No Matter Studios ale pro svůj originální titul získali bez většího úsilí spoustu mediálního prostoru, což je pro tento malý tým rozhodně příjemné. Dnes už není důležité pouze vydat skvělou hru a spoléhat na šeptandu, ale také být mezi desítkami denně vycházejících titulů vidět. Spousta lidí se tak díky této kauze o Praey for the Gods dozvěděla vůbec poprvé. A uznejte, že trailer vůbec nevypadá špatně.