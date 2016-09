On-line zápolení v letošním dílu značky Call of Duty umožní transformaci do robotického psa, jehož útoky připomínají superhrdinu. Kromě toho díky zasazení titulu do budoucnosti nechybí řada technologických vymožeností, kterými v boji můžete vyzrát na nepřátele.

Dynamiku hry Call of Duty: Infinite Warfare naznačuje téměř patnáct minut záběrů ze síťové řežby.

Call of Duty: Infinite Warfare vychází 4. listopadu, a to pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.