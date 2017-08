Fotbalista Zlatan Ibrahimovič má vlastní hru. A není vůbec špatná

Kdybyste náhodou neměli na víkend žádné plány, můžete jej celý strávit u skvělé strategie XCOM 2, která je až do neděle k dispozici zdarma. celý článek

Nepropásněte možnost pořídit si skvělé hry jako Alien: Isolation, Five Nights at Freddy’s nebo Layers of Fear za pár korun. celý článek