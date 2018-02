Hotová hra čekala v šuplíku 17 let, vyjde až nyní díky Kickstarteru

V roce 1998 pracovalo studio Eurocom na akční hopsačce 40 Winks. Jenže díky problémům mateřské firmy GT Interactive nakonec hra vyšla pouze na první PlayStaion, zatímco verze pro tehdejší konzoli N64, ačkoli byla prakticky hotová, byla uložena k ledu. Novým vlastníkům firmy se prostě nehodila do krámu.



Nyní, téměř 17 let od původně slíbeného data vydání, nezávislé studio Piko Interactive tento projekt oživuje a díky fenomenálnímu úspěchu na Kickstarteru, se fanoušci verze pro N64 přece jen dočkají. Požadovanou částku 14 tisíc dolarů (cca 280 tisíc korun) se podařilo vybrat za pouhých 10 hodin, nyní mají na kontě už přes 90 tisíc dolarů a to stále zbývá 19 dnů do konce.

Přitom 40 Winks není žádná ultimátní nezapomenutelná pecka. Agregované hodnocení na stránce Gamerankings ukazuje jen lehce adprůměrných 66 %. Hra vyjde na původní cartridgi, pro ty největší nadšence bude k dispozici dokonce speciální tematický ovladač.