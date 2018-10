500 milionů dolarů za tři dny. O CoD: Black Ops 4 je zájem

Ukazuje se, že absence příběhové kampaně v letošním dílu střílečky Call of Duty s podtitulem Black Ops 4 značce nijak neublížila. Prodeje za první tři dny totiž vygenerovaly více než 500 milionů dolarů, což je stejné jako v případě loňského Call of Duty z druhé světové války. A to se prodávalo nadmíru dobře.

Black Ops 4 si připisuje několik rekordů, například nejvíce odehraných hodin na současné generaci konzolí. Dále je to během prvního týdne prodejů nejsledovanější Call of Duty na Twitchi. Z pohledu digitálních prodejů v den vydání je to pak nejúspěšnější hra v historii Activisionu. Je to sice trochu slovíčkaření, jisté však je, že po komerční stránce je Black Ops 4 jasný úspěch.

