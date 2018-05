Autoři World of Goo chystají novou hru 7 Billion Humans

Skvělá logická hra World of Goo je jedním z prvních opravdu obrovských nezávislých hitů. Její autoři ze společnosti Tomorrow Corporation nyní pracují na nové hře, kterou bude logický rychlík s neobvyklým názvem 7 Billion Humans. Podle zatím zveřejněného traileru je složité odhadnout, o co zde vůbec půjde, ale díky krásné stylizované grafice to bude minimálně pěkné pokoukání. Kromě PC hra vyjde i na konzoli Nintendo Switch.