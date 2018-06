A Plague Tale vypadá jako chudší bráška The Last of Us. První dojmy

Vydavatelství Focus si na rozdíl od většiny ostatních nemyslí, že jsou příběhové hry pro jednoho hráče mrtvé. Chystá jich totiž rovnou několik najednou, přičemž tou nejzajímavější je bezesporu hororová A Plague Tale.

A Plague Tale: Innocence

Vypráví příběh dívky Amicie a jejího mladšího brášky Huga, kteří se protloukají ve válkou a morem zdecimované Francii poloviny čtrnáctého století. Hra už je v takovém stavu, aby nám autoři na E3 mohli předvést hratelnou ukázku.



Nejdůležitějším mechanismem jsou zde všudypřítomné krysy, které si v hejnech troufají i na člověka a během několika okamžiků ho doslova ohlodají na kost. Jediné, čeho se krysy bojí, je světlo. Musíte tedy dbát na to, aby vždy byla poblíž nějaká pochodeň nebo lampa, jinak je s vámi rychle amen.

A Plague Tale: Innocence

Jenže na světle jste zase snadným terčem pro lidské stráže, které jdou našim hrdinům po krku. Každý střet s nepřáteli je tak vlastně jakousi prostorovou hádankou, kdy je potřeba dopředu správně naplánovat postup a pak ho bezchybně provést. Vedlejší postava Huga působí zcela samostatně a i když je většinou úplně k ničemu, jeho věčný údiv nad něčím v okolí a procítěné monology mají zásadní dopad na atmosféru.

Je proto těžké se neubránit srovnání s prvním The Last of Us. Silný hrdina se musí postarat o svého slabšího pomocníka, svět je plný nebezpečí, ať už ze strany monster, nebo krvelačných lidí, a hratelnost stojí daleko více na plížení než zběsilé akci.

Ne, A Plague Tale se samozřejmě nemůže svými produkčními hodnotami rovnat jedné z vlajkových lodí platformy PS4, ale to neznamená, že by vypadala špatně. Vlastně vypadá až překvapivě dobře a zpracování špinavého středověku je v této hře opravdu působivé.

Jediné, čeho se trochu bojíme, je nezkušenost vývojářského studia. Francouzští Asobo sice na scéně působí již přes 15 let, za sebou však mají jen pár her podle animáků od Disneyho a spolupráci na nepovedené Recore. Toto by však mohl být jejich veliký krok vpřed.

Hra vyjde na PC, PlayStation 4 a Xbox One v první polovině 2019.