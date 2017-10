Activision vymyslel způsob jak lidi motivovat utrácet za mikrotransakce

Mikrotransakce, tedy dodatečné platby za drobná vylepšení, jsou pro herní firmy tím nejjednodušším způsobem, jak na lidech, kteří si již koupili jejich produkt, ještě něco vydělat. Mezi samotnými hráči jsou však takové praktiky slušně řečeno nepopulární a třeba jinak vynikající Shadow of Mordor má kvůli nim hodnocení na Metacritic pouhých 30 %. Pohled do budoucnosti však příliš nadějí nevzbuzuje, ba naopak.



A bude hůř

Graf nového mechanismu, který bude zákazníky motivovat k nákupům mikrotransakcí.

Časopis Rolling Stone objevil, že si firma Activison (mimo jiné Destiny, Call of Duty, Overwatch…) nechala patentovat nový způsob matchmakingu, který má v lidech vyvolávat větší touhu po nákupech dodatečného obsahu. Mechanika, která je zodpovědná za to, aby se ve vzájemných zápasech střetávali hráči přibližně stejných schopností, se má nyní soustředit spíše na to, aby párovala lidi s lepším vybavením s těmi, co mají jen to základní. Ve slabších jedincích to pak má vyvolat závist a touhu okamžitě si opatřit stejné předměty.

Kde tohle skončí?

Miktoransakce jinak výbornému Shadow of War příliš popularity nepřinesly.

Není divu, že tato zpráva vyvolala veliké pozdvižení a například komunitní manažer Destiny 2 ihned přispěchal s ujištěním, že jejich hry se to určitě netýká. Podle vyjádření Activisionu pro herní portál IGN šlo jen o aktivitu nezávislého oddělení výzkumu a vývoje a systém ještě nebyl do žádné hry implementován. Jenže i kdyby v této podobě ani nikdy použitý nebyl, už jen to, že někdo vážně uvažuje nad tím, že touhu rýžovat peníze postaví nad vybalancování herních mechanik, je děsivé.