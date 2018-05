Výkonný ředitel firmy Activision si loni vydělal přes 600 milionů korun

Robert Kotick je výkonným ředitelem společnosti Activision Blizzard, která vydává jedny z největších herních titulů dneška. Jmenovitě jde například o značky Call of Duty, Warcraft, Destiny anebo mobilní Candy Crush. Žádný div, že se tak řadí mezi nejbohatší manažery v USA vůbec.

Candy Crush Sagou sice opravdoví hráči pohrdají, ale vydělává Activisionu spoustu peněz.

Podle nedávno zveřejněného ročního přehledu akcionářům si jen loni vydělal 28 698 375 dolarů, což je více než 610 milionů korun (oblíbený přepočet na Škody Fabie tentokrát musíte oželet, protože mi na to nestačí kalkulačka). To je pro zajímavost 306krát víc, než je medián platů v Activision Blizzard obecně. A jen tak mimochodem je to přibližně o čtyři miliony méně, než si vydělal loni.

Každopádně se z toho dá usuzovat, že se firmě daří, a proto zřejmě jen tak nebude ustupovat ze svého obchodního modelu.