Adaptér pro připojení Kinectu k Xboxu One S a X se přestal prodávat

Adaptér pro připojení pohybového a hlasového ovládání Kinect 2.0 k Xboxu One S a Xboxu One X se přestal vyrábět už loni, nyní však zmizel z obchodů jako Microsoft Store, Amazon či Best Buy úplně. Microsoft se tak definitivně rozloučil s pohybovým ovládáním, které mělo původně být povinnou součástí konzole.



Pohybové a hlasové ovládání Kinect. Systém je rychlejší, přesnější a vidí i ve tmě.