Remasterovaná Age of Empires vyjde už příští měsíc

Remake kultovních Age of Empires měl původně vyjít už loni, na základě neuspokojivé bety se však vývoj ještě o několik měsíců protáhl. Novým datem vydání je nyní oficiálně 20. únor.

A na co se vůbec můžeme těšit? Tak především na notně vylepšenou grafiku. Místo restauratérské práce a opravování původních modelů totiž autoři vše raději nakreslili úplně znovu a výsledek vypadá nádherně. Dále nás čeká remasterovaný soundtrack, síťová hra, ovládání kamery či podpora 4K rozlišení.

Jedinou skvrnou na kráse tak je skutečnost, že hra nevyjde na Steamu, ale pouze ve Windows Storu a to za poněkud přepálených 549 korun. Jestli si nejste jistí, zda hra za ty peníze stojí, přihlaste se do otevřené bety, která začíná již 29. ledna.

Age of Empires: Definitive Edition je však jen předkrm před hlavním chodem, kterým bude plnohodnotné pokračování Age of Empires 4. To však letošní rok nejspíše nestihne.