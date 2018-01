Proč nevyjde remake Age of Empires na Steamu? Prý za to může Valve

Remake kultovního prvního dílu Age of Empires je jednou z nejočekávanějších strategických her letošního roku. Graficky vypadá skvěle, hratelnost je léty prověřená, ale přesto se tu jedna podstatná vada na kráse najde.

Rozhodnutí nevydat Age of Empires: Defintive Edition na Steamu odradí spoustu hráčů.

Hra totiž bude k dispozici pouze přes obchod Microsoft Store, nikoli přes nejpoužívanější digitální platformu dneška Steam.

Proč tomu tak je? Producent Microsoftu Jörg Neumann uvedl pro německý GameStar, že je to hlavně kvůli přísným pravidlům Steamu. Age of Empires totiž stejně jako každá další hra od Microsoftu využívá platformu Xbox Live a ta je prý s obchodním modelem Steamu neslučitelná.

Ryze singleplayerová hra Quantum Break je na Steamu už dlouho.

Jediným způsobem by prý bylo uživatele z jednotlivých obchodů od sebe vzájemně oddělit, což by znamenalo štěpit komunitu a to je pro Microsoft nepřípustné.

Nepředpokládáme, že by se to do vydání hry mělo vyřešit, ostatně takové Gears of War 4 jsou venku už přes rok. Přitom technicky to problém není, jak ukazuje třeba bojovka Killer Instinct.

Age od Empires: Definitive Edition vychází již 20. února.