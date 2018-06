Jen násilí a sex nestačí. Autoři brutální Agony mají finanční problémy

Hororovou akční hru Agony před vydáním provázela spousta povyku. Polští Mad Mind Studios totiž slibovali, že na našich monitorech rozpoutají peklo, jaké jsme prý ještě neviděli.

Agony je dokonalým obrazem dnešního světa. Více než očividná hloupost lidem vadí politická korektnost a cenzura.

Znásilňování, mučení, vypichování očí, kopání do novorozenců a podobné aktivity opravdu nepatří mezi nejběžnější herní činnosti, a tak se autorům povedlo zaujmout spoustu lidí. Jenže s blížícím se datem vydání začali pomalu obracet a nakonec přiznali, že hru stejně budou muset nějakým způsobem zcenzurovat, jinak by ji vůbec nemohli vydat. Veškeré vystřižené nechutnosti slíbili zájemcům dodat alespoň formou následného patche. Jenže ani toho se nedočkáme.



Když totiž Agony počátkem měsíce vyšla, ukázalo se, že kromě kontroverzní kampaně nemá příliš co nabídnout, a tak si z recenzí odnesla jen průměrná hodnocení (naší recenzi si můžete přečíst tady). Přesná čísla prodejů sice nemáme k dispozici, ale zřejmě to žádná sláva nebude. Autoři přiznali, že jsou aktuálně ve finančních problémech, a soustředí se proto jen na opravu těch nejzásadnějších technických chyb. Jenže s tímto otevřeným přístupem u hráčů příliš pochopení nenašli, a tak se na jejich hlavy snáší jedna nadávka za druhou. Dokonce to vypadá, že lidem více vadí cenzura než fakt, že je hra úplně pitomá.

Mimochodem, jestli se chcete vystřiženými scénami pokochat, najdete je tady.