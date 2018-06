Z Agony byly odstraněny scény znásilňování a šlapání po miminkách

Po dlouhých letech vývoje před pár dny konečně vyšla brutální akce Agony, neobešlo se to však bez problémů. Ze hry totiž musely být na poslední chvíli vystřiženy některé extrémně násilné scény, jinak by se Agony vůbec nemohla legálně prodávat. Autoři proto slíbili, že alespoň PC hráčům dodají bezplatný patch, který do hry všechny vystřižené nechutnosti vrátí. Jenže i z toho nakonec sejde. Původní obsah byl prý natolik znepokojující, že by polskému studiu Madmind hrozila žaloba.



Pokud vás zajímá, co tak nechutného mohli asi autoři vymyslet, můžete se na sestřih zakázaných scén podívat například tady. Možná však stačí, že jsem to udělal za vás, žádný obohacující kulturní zážitek to totiž rozhodně není. V první části videa hráčova postava prochází místnosti plné plazících se znetvořených miminek, do kterých je možné kopat nebo jim lámat vazy. V další scéně pak můžeme vidět explicitní znásilnění ženské sukuby a v závěru pak i porod s pomocí obřího nože.

I bez těchto scén je Agony zábavou jen pro ty nejotrlejší, protože jde doslova o procházku peklem. Tam, kde ostatní hry slibují propracovaný příběh, krásnou grafiku nebo hru více hráčů, tvůrci Agony lákají na krvavou podívanou, brutální sexuální scény, realisticky rozpohybované genitálie, vypichování oči, vytrhávání srdcí, explodující dětské hlavičky či třeba zapalování démonů.

Bohužel to zatím působí, že kromě laciné snahy šokovat, hra příliš nemá co nabídnout. Na plnohodnotnou recenzi si počkejte do příštího týdne.