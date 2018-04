Agony dostane po vydání patch, který do hry vrátí cenzurovaný obsah

Hororová akce Agony měla původně vyjít už koncem minulého měsíce, ale nakonec byla bez udání důvodu odložena na neurčito. Teď se ukazuje, že jedním z důvodů odkladu mohly být i nutné úpravy, aby Agony vůbec splnila hodnocení ratingové agentury.



Pokud by hra zůstala v původní podobě, dostala by hodnocení Adult Only, tedy pouze pro dospělé. Což by znamenalo, že by vůbec nemohla vyjít na herní konzole X1 a PS4. To samozřejmě autoři nechtějí. Už jen proto, že jim řada fanoušků v úspěšné kickstarterové kampani přispěla právě na konzolovou verzi hry.



Jaké konkrétní změny vývojáři Agony museli provést, se neví. Když se však podíváme na to, co ve hře zůstává, muselo jít o odstranění opravdu brutálních věcí. S „obyčejnými“ odhalenými genitáliemi, rozbitými hlavami nebo scénami vykusování masa z těl či pomalým opékáním nebožáků nad ohněm totiž evidentně nikdo problém nemá.

Pokud však chcete vidět ještě více, nebo jen nemáte rádi jakoukoli formu cenzury, pořiďte si hru na platformu PC. Autoři totiž slíbili, že veškerý odstraněný materiál do hry dodají formou patche po vydání. Hráči na X1 a PS4 mají v tomto případě smůlu.