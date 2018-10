Agony UNRATED oficiálně potvrzeno

To, o čem jsme minulý týden jen spekulovali (viz náš článek), je nyní oficiálně potvrzené. Slibovaná necenzurovaná verze hry Agony nakonec opravdu vyjde, a to už 31. října. Dočkají se však bohužel jen PC hráči. Ti, kteří už hru ve své knihovně mají, si budou moci necenzurovanou verzi koupit se slevou 90 %. Ale možná to za to ani nestojí, viz naše recenze.