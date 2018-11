Blíží se oznámení další hry s Vetřelci

Vydavatelství FoxNext Games si před pár dny zaregistrovalo název Alien: Blackout, a to v kategorii herní software. Internetem kolují zvěsti, že by mělo jít o online střílečku. Na bližší informace si budeme muset počkat až na předávání prestižních ocenění Game Awards (viz náš článek), které se odehraje 6. prosince.



Kojima minulý týden navštívil kanceláře 20th Century FOX. Náhoda?

Moderátor Geof Knightley totiž na svém Twitteru zveřejnil kryptický vzkaz „worlds will change“ (světy se změní), což je samozřejmě narážka na Kojimovo Death Stranding, ovšem doplněné velikým písmenem W, což jak všichni fandové jistě vědí, je logo filmové společnosti Weyland Yutani z Vetřelců. Když k tomu připočteme nedávné pózování Hidea Kojimy s vajíčkem vetřelce, máme celkem jasno. Příští týden se budou dít veliké věci!