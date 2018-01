Zase se budeme bát. Chystá se nová hra podle Vetřelců

Filmoví Vetřelci už se dočkali mnoha herních zpracování a ať už šlo o střílečku, adventuru, nebo stealth hru, v drtivě většině to stálo za to.

Na pokračování Alien: Isolation rovnou zapomeňte, její vývojáři už na Vetřelce práva nejspíše nedostanou.

Snad to bude platit i o nově připravované hře od společnosti FoxNext. Tato odnož filmového gigantu 20th Century Fox má totiž veliké plány a chtěla by z her udělat stejně důležitou součást zábavního impéria Foxu, jako jsou filmy a televize.

Vývojem bylo pověřeno nově vzniklé studio Cold Iron. To je z velké části složené z lidí z bývalých Cryptic Studios, kteří stáli například za on-linovkami City of Heroes či Star Trek Online. Ředitel FoxNextu Aaron Loeb pro server GameIndustry.biz řekl, že přesně o podobná dlouhodobá MMO zacílená na PC a konzole mají také zájem. Půjde tedy o něco úplně jiného, než nabídla zatím poslední hra z vetřelčího univerza Alien: Isolation.