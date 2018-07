Sbor v americké talentové soutěži uchvátil písní ze hry Civilization 4

11:15 , aktualizováno 11:15

Porotce v televizní show America’s Got Talent oslnil sehraný sbor zpěváků, který předvedl legendární píseň Baba Yetu z počítačové hry Civilization 4.

Angel City Chorale: Amazing Choir Earns Golden Buzzer From Olivia Munn - America’s Got Talent 2018 | foto: America's Got Talent