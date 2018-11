Americká armáda shání mladé rekruty, vstupuje i do světa e-sportu

Dlouhotrvající konflikty v Iráku a Afghanistánu zapříčinily, že má armáda Spojených států amerických potíže shánět nové rekruty. Letos se poprvé za posledních deset let ani nepodařilo naplnit normu 76 500 nových branců. Jednou z metod, jak tento trend změnit, má být i profesionální e-sportová organizace US Army. O co půjde?

Armáda bude objíždět školní kampusy s obrovským náklaďákem a utkávat se v turnajích proti lokálním týmům. Cílem je ukázat, že i vojáci mohou žít relativně normální život, ve kterém je prostor na další koníčky.

To není jen cosplay, ale skutečná americká armáda.

Do týmu se může dostat kterýkoliv voják či veterán, který prokáže dostatečné schopnosti v některé z her jako Fortnite, Call of Duty, Tekken, League Of Legends, PUBG, Overwatch, FIFA, Madden nebo NBA 2K. Členové týmu budou sloužit pod speciálním marketingovým oddělením, a kromě tréninků budou pracovat mimo jiné i třeba jako testeři na inovativním vojenském simulátoru Operation Overmatch.

Není to ostatně poprvé, kdy chce armáda využít popularity her mezi mladými. Již v roce 2002 vyšla multiplayerová střílečka America’s Army, která je dodnes pravidelně aktualizovaná a zahrát si ji můžete zdarma tady.