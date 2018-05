Strategie Ancestors Legacy vyjde v květnu, zahrajte si open betu

Středověká týmová real-time strategie Ancestors Legacy vyjde 22. května na PC a Xbox One. Prozatím si můžete zahrát prostřednictvím Steamu otevřenou betu, v níž jsou k dispozici čtyři národy (Vikingové, Anglosasové, Germáni a Slované), tři mapy a režimy 1 vs 1, 2 vs 2 a 3 vs 3.

„Hra kombinuje správu zdrojů a budování základny s obřími týmovými bitvami, jež se odehrávají na rozsáhlých bojištích, a to vše je vykresleno pomocí technologie Unreal Engine 4. Díky filmové akční kameře, která vás stiskem jediného tlačítka přenese přímo do středu té největší řeže, si budete moci vychutnat středověké krveprolití lépe než kdykoliv předtím,“ lákají tvůrci.