RECENZE: Ancestors Legacy ukazuje historii v její syrovosti a krutosti

Skoro to až vypadá, že Vikingové jsou zombie tohoto roku. Éra zombíků ale už přestávala bavit i ty největší milovníky, takže už bylo načase. Měli jsme tu Northgard, nové Total War či God of War protkaný severskou mytologií. Ancestors Legacy v trendu pokračuje, přidává nám blízké Slovany a Germány a ostrovní Anglosasy. Hra je dalším titulem studia Destructive Creations, které před pár lety vydalo nemastnou, neslanou, ale za to silně kontroverzní střílečku Hatred. Ani Ancestors Legacy si v ničem nebere servítky a tentokrát to je jedině ku prospěchu věci, protože historie lidstva je temná a když se ťalo mečem do živého, krev tekla.

Dobýváme a pleníme

Hra vám nabídne čtyři již zmíněné národy, každý se dvěma kampaněmi (dvě kampaně zatím nejsou přístupné) plus skirmish a hru více hráčů. První kampaň je za Vikingy a začíná na poměry RTS (real-time strategy) atmosféricky. Konečně zase RTS, která chápe, že prezentace příběhu a jistá filmovost posouvají herní zážitek na další úroveň.

Ancestors Legacy

Sledujete v bouři plující flotilu drakkarů blížících se k pevnině Británie. Jeden drakkar za druhým se tříští o čnící skaliska nebo projektily z katapultů. Pár lodí dorazí ke břehu, výsadky běží s nebojácným řevem proti obraně města. Jeden Viking se probojuje srdnatě až za palisádu, ale umírá. Pohled se oddaluje, ozývá se severský hrdelní zpěv a hra plynule přechází do klasického interfacu. Ať si myslíte o Hatred, co chcete, už v tamním traileru Destructive Creations prokázali talent pro práci s kamerou a v Ancestors Legacy svůj um ještě zdokonalili.

Hra sama sebe představuje jako RTS s menšími počty jednotek. Oddílů lze mít pouze deset, což vyžaduje velké množství taktiky. Většinu hry budete v početní nevýhodě. Paradoxně, jak je úvod první vikingské kampaně dechberoucí, zbytek představuje spíš klasickou RTS s příklonem k ofenzivě. Je to tutoriál pro zbytek hry.

Jiné kafe je už první mise druhé vikingské kampaně. S jedním plukem kopiníků a dvěma hrdiny musíte obsadit silně střežená kasárna. Samozřejmě dá rozum, že nemůžete s tak ubohou armádou napadnout kasárna bezhlavým útokem vpřed, a tak se ze hry stává pomalý stealth, kdy pomalu likvidujete jednu hlídku za druhou pastmi.

Ancestors Legacy

Zase trochu odlišný zážitek se vám odehraje při kampani za Slovany. V roli polského krále Měška máte nelehký úkol sjednotit Poláky proti Germánům. Klany jsou ale rozhádané, a tak jim můžete buď pomoci vyšetřit pár „případů“, nebo se na to všechno vykašlat a prostě si vzít jejich oppida silou. Obtížnost, zábavnost a originalita misí kolísá. Některé jsou téměř nehratelné, jak jsou náročné, zatímco jiné zvládnete za pár desítek minut.

Kolísavá je i umělá inteligence počítače, ten po vás jde jako slepice po flusu, aby jindy s klidem ignoroval, že právě pořádáte frontální útok na zcela nestřeženou hlavní základnu. U kampaní by určitě nevadilo víc originality v úkolech. První mise jsou ty nejoriginálnější a pak se už jede podle klasického mustru. Přitom potenciál tu rozhodně je.

Ancestors Legacy po vás chce, abyste využívali terénu, pastí, přepadů ze zálohy a všeho toho, co máme v historických RTS tak rádi. A zde to funguje také dobře. Například hrdina na sebe může strhnout pozornost, nalákat nepřátelské oddíly k jamám plným ostnů, které zatím postaví vaše družina a těch pár nebohých duší, které se nenapíchnou na hroty, dodělá ze zálohy další skvadra schovaná v houští. V některých případech se celá mise zvrhne v přepady z houští, ale úkoly vás nutí jít do mnohem riskantnějších přímých útoků. Úloha hrdiny je klíčová, je to nejsilnější jednotka a disponuje speciálními schopnostmi, takový tank, který toho snese opravdu hodně a ještě stihne udělat pořádnou paseku.

Ancestors Legacy

Pozor také na lučištníky - mají friendly fire. Když je necháte svéhlavě pálit po každém, kdo se nachomýtne, může to schytat mnohem víc vaše armáda než nepřítel a navíc ještě do zad, což je konečná.

Podobně jako v Total War i zde funguje systém kámen / nůžky / papír. Typů jednotek moc není, pár pěších, nějaká jízda a obléhací stroj. Typy se mírně liší národ od národa a stejně i jejich schopnosti. Proti lučištníkům půjdete se štítonoši, proti jízdě s kopiníky a tak dále. Prostor pro chyby moc není, tak jako se nůžky otupí o kámen, se jízda rozbije o kopí. Samozřejmě, že klíčové je i použití speciálních schopností, které zvyšují statistiky, nebo přepínání mezi obranným a útočným postojem. Bitky jsou docela rychlé. K přehlednosti by docela pomohlo lepší zvýraznění označených jednotek.

Ekonomika a vývoj

Každý národ potřebuje suroviny, aby mohl pokračovat v tažení nebo bránit svou posvátnou půdu. Ekonomiku budujete zabíráním vesnic. Každá vesnice disponuje určitými surovinami. Někde je jich víc a můžete jak pěstovat jídlo na farmách, tak i těžit dřevo nebo rudu. Za dřevo najímáte armádu a stavíte budovy. Nelze stavět volně, vše má v základně předdefinovaný plac. Vůbec ničemu to nevadí, ani obranným věžím, které se staví dostatečně smysluplně.

Ancestors Legacy

V Ancestors Legacy je vše uzpůsobeno rychlému nerušenému hraní, tvůrci věděli, že největší zábava jsou střety, ne rozmýšlení, kam postavíte chatrč. A tak je to zde se spoustou dalších věcí. Co může být zautomatizováno, to zautomatizováno i je, ale ne do té míry, že byste si připadali o něco ochuzení. Skvělá je i možnost oddílu zavelet jedním kliknutím ústup a druhým ústup do hlavní základny, kde rovnou doplníte stavy a vyléčíte se. V soubojích totiž platí, že pokud se dva oddíly střetnou, nemohou se od sebe odtrhnout jinak než ústupem.

K ingrediencím moderních RTS patří i levelování jednotek a vylepšování vybavení. Nejde o nic šíleného, pár upgradů, které vám zlepší odolnost, průraznost či příjem a pak upgrade brnění přímo jednotlivých pluků. Levelování také není nic složitého, jednoduše si zvolíte, zda bude pluk víc defenzivní, ofenzivní, nebo rychlejší. Vše jednoduché a účinné.

Atmosférická a povědomá

Graficky je hra na velmi dobré úrovni. Postavy se pohybují realisticky, není ostuda přepnout na filmový pohled při šarvátkách a kochat se melou. Jelikož není moc her, které by nějak zobrazovaly náš kus střední Evropy, je příjemnou změnou zase jednou vidět povědomé scenérie, pole, kopce a údolí, tak typická u nás i dnes. Potěší i jistá návaznost na naše území v jedné z kampaní. Do hry skvěle sedí folklorní hudba, obzvlášť hrdelní zpěv perfektně dokresluje atmosféru. Ta je opravdu nezaměnitelná, polský rukopis je nesmazatelný.

Trochu zlobí technická stránka hry. Hra má i celkem originální bugy, třeba občasná neschopnost ukládat pozice. Z těch nepříjemných ještě stojí za zmínku nefunkční grupování jednotek a občasné zamrznutí mise v důsledku nespuštění triggeru. Hra disponuje českou lokalizací, která by ale zasloužila ještě trochu péče.

Tentokrát to vyšlo

Hatred jen šokovalo, Ancestors Legacy je dospělejší titul, který má v sobě stále dost z vývojářské svéráznosti. Historii prezentuje v její syrovosti, krutosti a špinavosti. Na RTS má až filmové vyprávění, které moderním RTS dost chybí a promyšlenou UI. Je to hra, kterou si zahrajete rádi, navíc kdy můžete hrát za Slovany? Škoda těch pár bugů a nepříliš originálních kampaní. Celková prezentace ale mnohé vykompenzuje.