Zítra se probudíte ve hře, kterou jste hráli naposledy. Jak moc v háji jste?

Outlast: Whistleblower

Honza Srp - Pane bože, jen to ne! Proč jste se nemohli zeptat minulý týden, kdy jsem se brodil archivem erotických her firmy Nutaku? Včera jsem totiž dohrál DLC Whistleblower k hororovému majstrštyku Outlast. Pokud bych se v něm tedy měl probudit, tak patrně na řeznickém stole, kde si ze mě šílený Eddie Gluskin pomocí rezavé cirkulárky vyrábí svoji vysněnou manželku.

Assassin’s Creed: Unity

Michael Mlynář - Dost značně. Dokonce se mi chce říct, že naprosto fatálně. Na základě nedávné ankety o herních restech jsem totiž po letech rozehrál Assassin’s Creed: Unity a ti revoltující Frantíci mi tak lezou na nervy, že bych při nejbližším skoku víry pravděpodobně zcela záměrně minul kupku sena.

Red Dead Redemption

Ondřej Zach - Probudil bych se na Divokém západě v podání Red Dead Redemption. Mohl bych zkusit laciný trik hlavního hrdiny, tj. nechat se nesmyslně skoro zabít a pak doufat, že o mě bude pečovat fešná farmářka. Následně bych mohl zkusit hledat poklady a stát se mistrem hazardu. Pistolnické souboje bych asi vynechal.

The Division

Martin Zavřel - Tou hrou je Division. Zimní New York zdecimovaný smrtícím virem, bez elektřiny, tepla i vody, po pádu vlády, policie i armády, proměněný v masový hrob, na jehož okrajích se zoufalí lidé se zbraněmi v rukou perou o poslední zásoby. Takže budu v pohodě, když nad tím tak přemýšlím, na něco podobného se vlastně ve hrách připravuji celý život.

VIDEO: Tom Clancy’s The Division - "Yesterday" TV Spot Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Heroes of the Storm 2.0

Petr Zelený - Pokud by to byla poslední hra na PC, tak bych byl docela v pohodě. Protože Heroes of the Storm jsou našlapané hrdiny, kteří si dokážou poradit v podstatě v každé situaci. A i když vás třeba nakonec zabijou, tak za nějakých 30 sekund jste zase na nohou. A podobné je to vlastně i s hrou Marvel Future Fight na tabletu. Iron Man, Kapitán Amerika, Wolverine, Cyclops a mnozí další jsou zárukou toho, že se mi nic nestane. Takže vlastně dobrý.

Bloodborne

Jan Kouba - Pokud bych se zítra měl probudit do naposledy hrané hry, tak nejsem v háji, jsem úplně v pr… tam kde slunce nesvítí. Probudil bych se totiž v Yharnamu (Bloodborne), nejnepřátelštějším městě, kde je neustále čas Lovu a lidskosti jak šafránu. Pravděpodobně bych tedy moc dlouho nevydržel a rozsápal by mě hned první ospalý vlkodlak.

Super Mario Odyssey

Jakub Žežule - Ale jo, instalatérství je vyhledávaným řemeslem, tak ten knírek a mírnou nadváhu vydržím. Navíc ve skoku vysokém trhnu světový rekord a až v Houbičkovém království natrhnu krunýř tomu želvímu pankáčovi, odvedu si domů princeznu Peach. Může být hůř.

Horizon Zero Dawn