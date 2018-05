Kterou videohru byste doporučili někomu, kdo vůbec nehraje?

Life is Strange

Jan Srp - Záleží samozřejmě na tom, komu konkrétně, ale obecně takovým lidem (většinou ženám) doporučuji Life is Strange. Klade veliký důraz na příběh, který je propracovaný, ale ne příliš komplikovaný. Zároveň je to pořád hra, která po člověku chce i nějaké to zamyšlení, nikoli jen odklikávání dialogů jako ve hrách od Telltale. Jelikož neobsahuje příliš násilí a nedá se prohrát, může být tím ideálním vstupním krokem do úžasného světa počítačových her.

Martin Zavřel - To je docela snadné, doporučil bych Journey. Není to náročná hra, ale je dostatečně „hravá i hratelná“. Navíc jsem ještě nepotkal nikoho, hráče ani nehráče, ve kterém by nezanechala silný dojem.

Life is Strange Journey (PS4)

Jakub Žežule - Pravděpodobně by to byl snadno stravitelný Life is Strange. Ten zaujme úplné nováčky svou filmovostí a přestože se jedná o 3D hru, tradiční zelenáčský boj s ovládáním u něj díky jeho žánru nebude tak frustrující.

Diablo 3: Reaper of Souls

Jan Lysý - Původně jsem chtěl být zákeřňák a doporučit některou z her Dark Souls podle hesla „Nejlépe se člověk naučí plavat, když je hozen do vody,“ nicméně nakonec bych asi doporučil třetího Diabla. Má rychle pochopitelné herní mechanismy, náplň je chytlavá, cena přívětivá a dají se u něj strávit hodiny a hodiny zábavy.

Kingdom Rush: Frontiers

Petr Zelený - To je extrémně těžká otázka, zvlášť pokud to má být opravdu jen jeden kousek. Rozhodně to musí být titul, který je chytlavý, ale zároveň nijak zvlášť složitý. Protože když posadíte nehráče k Dotě, tak vám po pár minutách uteče a nebude se chtít vrátit. Dobrou volbou je podle mě naopak nějaká casual hra, která se dá konzumovat v krátkých intervalech. Třeba jedna z tower defence her ze série Kingdom Rush.

Ace Attorney HD

Michael Mlynář - Jednoznačně Právníka. Série Ace Attorney obsahuje v tomto ohledu jediné úskalí: je potřeba umět anglicky. Jinak jsou to hry pro absolutní začátečníky jako stvořené. Čas od času se tam ťukne na displej nebo stiskne tlačítko, takže na hráče není vyvíjen žádný časový tlak. Zároveň je potřeba u toho nemálo přemýšlet, takže to rozhodně není nějaká triviální „vizuální novela“. Každý díl obsahuje i zajímavý a často i docela zamotaný příběh, který se ještě o něco více zamotává napříč celou sérií, je to zábavné, nezřídka i dost vtipné a zdejší postavy si nelze neoblíbit. Prostě ideální věc pro někoho, kdo žádnou videohru v životě neměl v ruce.

What Remains of Edith Finch

Jan Kouba - Vybral bych asi takovou hru, která klade velký důraz na příběh a vyprávění. Hned mě napadají tituly od The Chinese Room a tam kraluje Everybody’s Gone to the Rapture, která nevyžaduje hráčský skill, ale dbá na ponoření do příběhu. Po chvilce přemítání jsem si ale vzpomněl na ještě lepšího kandidáta. What Remains of Edith Finch, se svou vyšší mírou interaktivity by byla ještě lepší vstupenkou do světa her.

Resident Evil 4 (remaster)

Emanuel Svododa - Řekl bych mu, zapomeň na chodící mrtvoly a pořiď si remaster Resident Evil 4. Pojedeš totiž na výlet to španělské vísky, kde už tě očekávají například infikovaní ve stylu Facehuggera z Vetřelce. A když tě někdo sejme, vylezou ti z hlavy ozubená chapadla. Budeš trochu zápasit i s ovládáním, ale nakonec si to užiješ. Nemáš zač.

Super Mario Odyssey

Ondřej Zach - Jako první mě napadla filmová akce Uncharted 4, pak některý z interaktivních filmů či seriálů. Nakonec bych ovšem doporučil Super Mario Odyssey. Je to špičková hopsačka pro všechny věkové kategorie, v níž si každý najde to svoje.