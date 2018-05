ANKETA: Jakou nejlepší atrakci jste zažili?

Jízda v Six Flags

Petr Zelený - V podstatě celá návštěva zábavního parku Six Flags nedaleko Buffala před nějakými 14 lety byla úžasným zážitkem, zvlášť v porovnání s tím, co je k vidění a k mání v českých luzích a hájích. Hned bych znova skočil na horskou dráhu Superman nebo na obří vodní skluzavku. Ten příval adrenalinu si pamatuju dodnes.

Universal Studios

Ondřej Zach - Těžko se to hodnotí zpětně, ale největší dojem ve mně před lety zanechala návštěva Universal Studios. Ve „4D“ kině mě pokropila voda, když si Shrek kýchl, v jiné atrakci vše kolem vybuchovalo, projel jsem tunelem, jehož tuba se otáčela, takže jsem měl pocit, že padám a nakonec přežil řízené záplavy. A vlastně i ten Jurský Park byl fajn. Proti tomuhle česká matějská zkrátka nemá šanci.

Universal Studios

Honza Lysý - Měl jsem to štěstí, že jsem během svých cest po USA dvakrát navštívil zábavní parky Universal. Jeden v Los Angeles a druhý v Orlandu. A ten druhý mě dostal do kolen. Přece jen, jako ten, kdo si rád přečte nebo podívá na Harryho Pottera, jsem byl nadšený z toho, že jsem se mohl juknout do Příčné ulice, Prasinek nebo přímo do nitra Bradavic. Sice jsme projeli několik národních parků, které byly samozřejmě krásné, ale jsem zřejmě barbar a buran, protože víc než výhled na přírodní krásy jsem si užil komercí prolezlý zábavní park plný filmových a seriálových atrakcí.