Které herní resty se chystáte dohnat během prázdnin?

Honza Srp - Chtěl bych se především ponořit do obrovských RPG, na které jinak nemám čas. Mám už dlouho rozehrané Tyranny a Pillars of Eternity, ale ty mě po nějakých dvaceti hodinách přestaly bavit. Navíc si už z jejich zápletky moc nepamatuji a asi bych měl začít od začátku. Spíše tedy tajně doufám, že se mi podaří sehnat parťáka na hraní obou dílů Divinity: Original Sin, které jsou ve dvou daleko zábavnější než solo.

Kromě toho bych se rád vrátil do světa The Division a Dishonored, jehož první díl mě až překvapivě chytil. No a můj největší rest z poslední doby je Assasin’s Creed: Origins, který bych chtěl dokončit dřív než vyjde Odyssey. Ale jsem realista, takže pokud stihnu alespoň dvě hry z výše uvedeného, budu spokojený.

Martin Zavřel - To by byl hodně dlouhý seznam, můj backlog se každý rok jen zvětšuje, mám tam nerozbalené hry na konzole staré dvě generace. Rozhodně bych se chtěl v létě pokusit dohnat „chybějící“ díly Assassin´s Creed, které jsem vynechal - v přípravě na Odyssey, která mi připadá hodně slibná (a trochu i jako přípravu na Skull & Bones, kde mě hodně láká multiplayer).

Z méně známých restů bych rád dohnal Darkest Dungeon, Hollow Knight a trilogii Banner Saga. Uvidíme, asi bude hodně záležet i na počasí, kromě jiného.

Jakub Žežule - Prioritou je Assasin’s Creed: Origins, kde jsem sice na samém konci hry, ale zajímavého obsahu má hra ještě v zásobě dost. Jinak bych rád výrazněji pokročil v alespoň jedné hře z loňské „svaté trojice“, kterou tvoří The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Persona 5 a NiOh. Snad dojde i na něco kratšího, dobrat se k závěrečným titulkům je čím dál tím větší fuška.

Jan Lysý - Já mám restů opravdu hodně, ale zřejmě začnu Zaklínačem 3, poté budu pokračovat s druhým Wolfensteinem, následně se projedu v remasterované verzi Burnout, zablbnu si v Uncharted 4 a zakončím to zatím posledním dílem Final Fantasy. Koukám, že bych potřeboval ony legendární dvouroční a ne dvouměsíční prázdniny.

Emanuel Svoboda - Snažím se nedělat si plány, jaké herní resty doženu, nebo nedoženu, protože pak nechci být zklamaný z toho, že jsem hry nedohrál. Můj největší herní rest je Alien vs. Predator pro Atari Jaguar. Z novějších her to je Bayonetta 2, Far Cry 5 a jestli na něj budu mít ještě nervy, zkusím znovu Cupheada.

Jan Kouba - Při letních slevách jsem, jako tradičně, vyluxoval svou peněženku a nakoupil spoustu „must have“ her na Steamu a PS store. Rozehrál jsem Uncharted 1, nakoupil Cagovy interaktivní filmy The Heavy Rain a Beyond Two Souls a brousím si zuby na netradiční horor Lust for Darkness. Patrně to nemám šanci všechno stihnout, ale představa to je pěkná

Ondřej Zach - Seznam je stále větší, ale realisticky bych chtěl doklepnout Assasin’s Creed: Origins a pak se pustit buď do Uncharted: The Lost Legacy nebo Detroitu. Během na dlouhou trať pro mě bude hra na hrdiny OctopathTraveler od Square Enixu. A samozřejmě přijde čas i na retro, tyto prázdniny na vlnách GameCubu. Všechno ovšem skončí 14. srpna, kdy vychází World of Warcraft: Battle for Azeroth.