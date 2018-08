Konec dohadů. Unreal, nebo Quake?

Unreal Gold

Jakub Žežule - Tu rivalitu mezi Unreal Tournamentem a třetím Kvákem si pamatuji velmi živě. Hrál jsem obě, ale místo multiplayeru jsem po arénách naháněl počítačem řízené boty. Proto u mě také vždycky vítězil původní UT. Podobně jako při hraní Wormsů jsem si postavičky pojmenovával podle učitelů a spolužáků ze základky a zubil se při jejich nekonečných hláškách. Živě si vybavuji i ty nejlepší mapy, především Deck 16 s perfektní hudbou, poskakování v nízké gravitaci na mapě Morpheus, nebo přetahovanou o vlajky na Facing Worlds. Bavila mě i ta modifikovatelnost pravidel, vlastní výtvory fanoušků a taková ta otevřenost celé hry. Na druhou stranu si myslím, že Quake se prosadil víc a jeho komunita je dodnes výraznější a živější. Je dobře, že se vývojáři snaží obě značky oživit.

Martin Zavřel - Obě hry byly vynikající a svého času působily jako zjevení. Ačkoliv Quake jsem hrál více a déle (hlavně MP), přeci jen raději vzpomínám na první Unreal. Asi to bude i tím, jak moc na mě působí hudba při hraní, Unreal ji měl opravdu výjimečnou. Ten zážitek z prvních kroků po mimozemské planetě, kolem vodopádu nebo uvnitř ruin mimozemského chrámu prostě nikdy nezapomenu.

Quake

Jan Lysý - To je trošku Sophiina volba. Ale pokud to budu brát tak, u čeho jsem strávil víc času, tak to bude Quake. Pamatuji si, jak jsme se spolužáky prosili našeho pana učitele na výpočetní techniku, jestli nás nechá tuhle pecku chvíli zahrát, pokud budeme celou hodinu hodní, a když to schválil, byli jsme v sedmém nebi. A potom, když jsem dostal vlastní PC a mohl hrát i doma, jsem u Quakea seděl spoustu dnů od rána do noci. U Unrealu jsem také strávil hromadu času, ale prostě Quake u mě vítězí, i když jen o fous. Nemám pro to asi žádný pádný argument, ale prostě mým vítězem je Quake.

Honza Srp - Spíš Unreal. K jedničce jsem se dostal až v době, kdy už grafika působila tuctově a hra mě příliš nebavila. Docela jsem si však užil druhý díl, který vytvořili mí milovaní Legend Entertainement. Sice je to jejich nejslabší a bohužel i poslední hra, ale i tak z obyčejné střílečky dokázali udělat příběhový zážitek. Budiž jim země lehká.

Quake Champions

Andrej Brabec - Reálně ty bitvy probíhají úplně jinde. Herní svět se za posledních 20 let ohromně posunul a většinu lidí už arénové akce bohužel nezajímají. Nové díly Unrealu i Quaka jsou extrémně vydařené a stejně mají jen malé skupiny skalních fanoušků. Já s velikým zápalem hraju Quake. Jeho systém pohybu je pro mě ve hrách nepřekonaný a dovedností strop je tak vysoko, že se člověk může něco učit celý život. Titul od odhalení ušel ohromný kus cesty a vývojáři ho neustále vylepšují. Navzdory pravidelným patchům s novými postavami a vizuálními prvky k odemčení se ale nedaří dostat aktivní komunitu nad pár tisíc hráčů. Quake 3 pro mě bude vždy nejlepší akce, která kdy vznikla. Přesto je to série, která pomalu upadá v zapomnění.

Michael Mlynář - Za mě jednoznačně Quake, a to z dost paradoxního důvodu. Kdysi dávno na koleji Quake 3: Arena svištěl dnem i nocí, což je právě ten paradox, protože jsem multiplayer nikdy nevyhledával (v Bombermanovi mě navíc všichni mlátili jak žito a v Mikromašinách jsem byl totálně v háji, jakmile se po obrazovce jelo shora dolů) a dnes jsem už vysloveně singleplayerový patron (bojovky se nepočítají). Unreal se mi taky líbil, ale tehdy zamlada mi zkrátka Kvák připadal jako větší a krvavější divočina. Dalším paradoxem pak je, že Q1 byl moc fajn, ale pro mě „tak nějak jako normálka“, na Voodoo kartách mi přišel hezčí Turok než Q2 a další díly jsem, myslím, dokonce už ani nehrál. Ale tak aspoň je vidět, co v některých případech dokáže jedna jediná hra. Pravda, jsou zaznamenány i politováníhodné případy, kdy si nebohý pařan našel v onlinovce manželku, ale takovými zvěrstvy si snad nebudeme kazit víkend.



Petr Zelený - Pokud si mám vybrat jen jeden, tak asi nakonec Unreal. Sice jsem Quaka ani Unreal Tournament nehrál už patnáct (možná i víc let), ale tak nějak si líp a víc vzpomínám na snajpování ze dvou protilehlých věží než na poskakování v Quake 3: Arena. A taky měl Unreal lepší a památnější voice-over, který mě úplně hnal za těmi deseti fragy v řadě bez jediné smrti.

Ondřej Zach - Za mě jasně Unreal. První díl byl geniální a na multiplayerové řežby v Unreal Tournament 2003 dodnes rád vzpomínám. Tehdy to byla naprostá pecka.