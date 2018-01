Kontroverzní akce Anthem od Bioware nejspíše letos nevyjde

Electronic Arts teď zažívají těžké časy. Pokračování zaručených hitů Star Wars: Battlefront, Mass Effect a Need for Speed loni příliš potlesku nesklidily, ne letošek toho pak EA v zásobě moc nemají.

Anthem podle všeho až moc připomíná Destiny.

Vedle nadějné kooperativní A Way Out (naše preview), která má ambice spíše zlepšit image nepopulárního vydavatelství, než vydělat spoustu peněz, mají na letošek naplánovanou jen vysokorozpočtovou multiplayerovou hru Anthem. Na ní dělají RPG specialisté z Bioware, a i když trailery nevypadají vyloženě špatně, řada lidí nahlas vyjadřuje zklamání. Tohle prostě nebude hra spoléhající na propracovaný svět a příběh, jak jsme u této firmy zvyklí.

Nyní to navíc vypadá, že hra letošní rok stejně nestihne. Tvrdí to alespoň magazíny Kotaku a Eurogamer, které hovořily přímo s některými zaměstnanci Bioware. Po pravdě řečeno by posunutí vydání na příští rok nebylo úplně překvapivé a ve výsledku by mohlo hře jedině pomoci. Pozitivní zprávou však je, že kromě Anthem studio prokazatelně pracuje i na dalším dílu Dragon Age, na ten si však budeme muset počkat ještě mnohem déle.

Letos holt EA budou muset pořádně podojit hráče sportovních her.