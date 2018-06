Bude Anthem jen další z řady průšvihů od Electronic Arts? První dojmy

Mezi herními společnostmi asi v dnešní době nenajdeme méně oblíbenou firmu, než jsou Electronic Arts. Obzvláště loňský rok byl pro ně mimořádně špatný.

Anthem

Nejprve nečekaně propadla s posledním dílem legendární série Mass Effect, poté pokračovala nepovedeným vydáním Battlefrontu 2 a vše vyvrcholilo zřejmě definitivním pohřbením kdysi slavné značky Need for Speed. EA to samozřejmě může mrzet, ale o svoji budoucnost se nejspíše obávat nemusejí. Vždyť mají výhradní licenci na Hvězdné války a v záloze fotbalovou FIFU, která je jednou z nejvýdělečnějších her vůbec. To však nic nemění na tom, že už nutně potřebují nějaký další hit.

Anthem

Tím by se měl stát Anthem, nesmírně ambiciózní kooperativní akce v otevřeném světě. Jenže jestli se tak opravdu stane, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Navzdory obrovskému rozpočtu, který je na hře patrný na první pohled, mě totiž zhruba půlhodinová předváděčka prezentovaná v rámci akce EA Play přesvědčit nedokázala. Spíše naopak. Zatím to totiž působí tak, že dosavadní specialisté na příběhové hry z Bioware tvoří jen obyčejnou, nemastnou neslanou akci, která navzdory všem siláckým prohlášením nabízí jen několikrát převařená klišé.

Anthem

Kdybych měl jednoduše Anthem k něčemu přirovnat, ihned mě napadá Destiny. Není to jen kvůli zjevné nutnosti spolupráce malého týmu hráčů, ale i celkovým pojetím herního světa.

Co se týče příběhu, příliš jsem se toho nedozvěděl, ale zatím to na mě působí jako klasický, rádoby epický videoherní standard. Nebezpečná planeta, ztracené artefakty, tajemné zlo, však to znáte sami. Místo aby hlouběji rozvíjeli nějaké už hotové univerzum ze své stáje, budují v Bioware od píky nové, což mi přijde škoda.

Věřím, že nakonec zápletka nebude úplně špatná a bude mít alespoň hlavu a patu, to však nic nemění na tom, že jsem zatím viděl jen koňskou dávku klišé, které už každý pořádný hráč okusil alespoň stokrát.

Jediné, co nyní potřebujete vědět, je fakt, že vaše postava je jakýsi žoldák (freelancer) ve speciálním robotickém brnění (Javelin), díky němuž se stává smrtící zbraní. Jestli znáte Iron Mana, tak máte poměrně přesnou představu o tom, jak to vypadá.

Anthem

Během prezentace jsme mohli vidět jednu z vedlejších příběhových misí a na rovinu říkám, že pro mě jde o zřejmě největší zklamání letošní E3. Když totiž ponecháme stranou všechny ty bombastické animace oblékání skafandru a efektivní průlety vodopády, máme tu jen tuctovou střílečku, výjimečnou snad jedině extrémní mobilitou hlavní postavy. Nejste totiž omezeni jen na pobíhání po zemi, ale nad bojištěm můžete volně poletovat.

Vzhledem k faktu, že by Anthem ideálně měl hrát čtyřčlenný tým, na bojišti panuje veliký zmatek. Všude to bouchá, blýská, třese se a číslíčka s udělenými zraněními odletují na všechny strany. I jinak přeplácané Destiny tak vedle toho vypadá jako čirý grafický minimalismus.

Navzdory tomu působí boj zoufale obyčejně a nenabízí nic, co bychom neviděli už mnohokrát. Vlastně naopak, nabízí toho o dost méně, než jsme zvyklí od konkurence, v čele s chybějícím módem vzájemných soubojů živých hráčů. Alespoň při startu nebude Anthem vůbec obsahovat PvP, ale pouze PvE.

Ale ze všeho nejhorší je, že hra už na dálku smrdí nekonečným grindem. I během krátké předváděčky museli autoři několikrát posunovat čas dopředu, abychom se nenudili u nekonečného vybíjení stále stejných nepřátel dokola. Celkové zoufalství pak na závěr podtrhl souboj se závěrečným bossem, kterým byl, tradá: obrovský pavouk!!!

Možná to vypadá, že jsem na hru zbytečně zlý a možná máte dokonce i trochu pravdu. Jenže dnes už prostě nestačí být jen „docela dobrý.“ Anthem má být pro EA vlajkovou lodí pro příštích pár let, přitom vypadá jako pouhý derivát už tak do mrtě vyvařené Destiny.

V jádru sice půjde o pečlivě vybalancovanou zábavu, ovšem pouze pro úzkou skupinu hráčů. Pro ty, které láká nekonečný kolotoč sbírání lootu a vylepšování vlastností různých typů brnění, aby mohli střílet po silnějších (a barevnějších) verzích stále stejných nepřátel.

Nezbývá než si počkat na výsledek, ten nás může už jen příjemně překvapit.

Hra vychází 22. února 2019 na PC, PlayStation 4 a Xbox One.