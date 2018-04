Nechali jste se nachytat? Představujeme nejlepší letošní herní apríly

Battle Royale kam se podíváš

Hernímu světu dnes jednoznačně vládne žánr Battle Royale a tak není žádný div, že se úspěch her jako PUBG nebo Fortnite snaží téměř všichni napodobit. A kdo ne, ten si z této „továrny na peníze“ alespoň dělá srandu. Creative Assembly na apríla slíbili Battle Royale mód do Total War, ve kterém bojovníci na mapu neseskakují z letadla, ale jsou tam vrháni katapulty.

Vydavatelé populární online střílečky War Thunder představili kulinářskou variaci s všeříkajícím názvem Cuisine Royale a 343 Industries prý pracují na Halo: Royale. Což mi osobně moc vtipné nepřijde, protože do Halo by se tento mód opravdu hodil. Nejdále však došli autoři diablovky Path of Exile, kteří dokonce stvořili opravdu funkční prototyp, který na Steamu na jeden den nahradil původní hru.



Falešná nostalgie

Herní klient Uplay na čas změnil svůj nudný design.

Často opakovaným vtipem jsou předělávky aktuálních hitů do retro podoby. Mezi ty lepší pokusy se letos zařadil Farming Simulator pro Commodore 64 nebo Shovel Knight. Do stejného ranku pak můžeme počítat i dočasnou změnu vzhledu Ubisoftího programu Uplay. Jenže pro hráče Watch Dogs 2 to nebylo nic nového.



Zachraňte týranou grafiku

Mnohem kreativnější byli letos výrobci hardwaru. Například společnost Corsair spustila dojemnou mediální kampaň, která hráče vyzývá k adoptování zneužívaných grafických karet. Ty se totiž v posledních měsících staly díky těžařům kryptoměn nedostatkovým zbožím. Jsou „zneužívány“ k otrocké práci, místo aby přinášely radost hráčům.

Člověk jako nejslabší článek

Hodně práce musel stát aprílový vtip výrobce herních periferií Razer. Ti už prý ve výrobě specializovaného hráčského hardware došli tak daleko, že jediný prostor, jak dosáhnout lepších výsledků, je vylepšování samotných hráčů. Proto bylo vytvořeno sérum Venom 2, které jim propůjčí superschopnosti. Díky správně toxické barvě sérum vypadá, jakoby vypadlo z komiksů o Hulkovi a stejně tak vám u něj hrozí i neblahé následky, pokud se jím předávkujete.



Analogová konzole

PlayStation 4 je v této generaci konzolí lídrem na trhu, ale přeci jen mu k dokonalosti něco chybí. Proto inženýři ze Sony přišli s novým zařízením, které je poněkud více… analogové. Výsledek sice neuchvátí množstvím animací ani umělou inteligencí, ale na druhou stranu můžete svým spoluhráčům křičet přímo do obličeje. A aby se kruh uzavřel, prý se dočkáme i digitální verze.

Pomlázka a lootboxy

Zahanbit se nenechali ani čeští tvůrci. Kromě opravy více než 200 chyb se hráči v novém patchi Kingdom Come Deliverance dočkali i speciální bojové pomlázky. A aby toho náhodou nebylo málo, implementovali autoři do hry i „populární“ lootboxy. Jen proto, aby vám vylepšili herní zážitek, samozřejmě. Díky nové aplikaci WOWhorse™ se kromě ničím neomezeného utrácení peněz můžete těšit i na snadnější sdílení osobních dat napříč internetem.



Ne každému se aprílový vtípek Warhore líbil.

Radši ven

Vyřádili se i tvůrci onlinovky Final Fantasy 14. Na paškál si vzali variaci na Pokémon GO a představili mobilní aplikaci, která vám umožní sbírat herní minerály i ve skutečném světě. Pokud si k tomu pořídíte plastové držátko, které však není jen tak obyčejné plastové držátko, půjde vám to rychleji a nebudete vypadat jako o moc větší idioti než s tradičním selfie stickem.



Need for better game

Původně jsme mysleli, že vtípkem od Electronic Arts je samotný Need for Speed Payback. Vývojáři však tvrdí, že tyto nepovedené závody mysleli vážně. Falešné reklamě na na „simulítor dopravní zácpy“ Need for Speed: Traffic Jam se tak mohou smát jen ti, kteří si poslední díl populární závodní série nekoupili.

A co psi, mají si kde hrát?

A to nejlepší nakonec. Far Cry 5 je venku jen pár dní, takže níže uvedené video můžeme brát jako klasickou reklamu. Ovšem originální a vtipnou reklamu. Hra je to sice skvělá, ale zanedbávat své nejbližší ani mazlíčky byste kvůli ní neměli.

A co vy? Jaký vtípek se vám líbil nejvíc? Nebo nám nějaký unikl? Podělte se s námi v diskusi.