Ark: Survival Evolved vyjde i na mobilní telefony

Dinosauří survival Ark: Survival Evolved boří prodejní rekordy a tak někomu ze studia Wildcard přišlo jako dobrý nápad zkusit hru vydat i na mobilních platformách. No nevím, nevím, na kterou cílovou skupinu tímhle autoři míří, odezva od fanoušků je zatím ledově chladná (“I can’t wait to start my 5FPS adventure!!“), ale jestli vás to náhodou opravdu zajímá, můžete se podívat na trailer.