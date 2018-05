Assassin's Creed Odyssey ze starověkého Řecka nabírá skutečné obrysy

Informace o možném zasazení do starověkého Řecka kolují od letošního ledna. Nejnovějším leakem je klíčenka s přilbou, u níž se objevuje nápis Assassin’s Creed Odyssey. Obrázek jako první zveřejnila francouzská stránka JeuxVideoLive.

Assassin’s Creed Odyssey - klíčenka

Informace potvrdily i zdroje Kotaku. Podle nich půjde Odyssey ještě dál než loňský Origin a v sérii se poprvé objeví možnost volby během rozhovorů. Hrát půjde za muže i ženu - a mají to být noví hrdinové.

Odyssey by měl vyjít během fiskálního roku 2019, to znamená do konce března 2019. Nejpravděpodobnější však je letošní podzim. Zdá se, že letošní ročník herního veletrhu E3 bude opravdu zajímavý.