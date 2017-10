Assassin’s Creed Origins v DLC nabídnou i boj proti zombie faraonům

Na londýnské předváděčce hry Assassin’s Creed: Origins jsme si toho opravdu vyslechli mnoho o tom, jak se autoři snaží o maximální historickou přesnost hry.

Assassin's Creed Origins

Spolupracovali s vědci, archeology a dokonce do hry přidali i speciální výukový režim pro školy. Jenže co by to bylo dnes za počítačovou hru, kdybychom v ní nemohli zabíjet zombíky, že?

A tak se v Ubisoftu rozhodli v plánovaných přídavcích trochu popustit uzdu fantasii. Kromě zdarma distribuovaných vylepšení, jakými bude třeba foto mód, klasický režim „hordy“ či nové zbraně a oblečky, nás čekají především především dvě příběhová DLC.

The Hidden Ones se budou odehrávat několik let po konci původní příběhové linky a poodhalí okolnosti vzniku Bratrstva. Mnohem více se však těšíme na Curse of the Pharaohs. Obzvláště slibované souboje s oživlými mrtvolami faraonů vypadají opravdu skvěle. Protože historie je fajn, mumie jsou holt mumie.

Ať už je to jakkoliv, předobjednání season passu spíše nedoporučujeme. Origins sice zatím vypadají opravdu skvěle, ale i přes to, co jsme zatím viděli, nás už Ubisoft v minulosti párkrát napálil.

Počkejte si na proto raději naši recenzi, však ona vám hra nikam neuteče.