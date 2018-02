Assassin's Creed: Origins se brzy promění v muzeum starověkého Egypta

Discovery Tour není jen originální učební pomůcka, ale příležitost pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc o starověkém Egyptě, a to poutavou interaktivní formou.

Assassin's Creed Origins - Discovery Tour

K dispozici bude 75 předem připravených prohlídek, které zahrnují průzkum, zajímavé záběry filmovou kamerou a historické dokumenty. Zmizí herní úkoly a většina konfliktních situací. Návštěvník si tak bude moci v klidu vychutnat nejen slavné lokace, ale i běžný každodenní život.

„Zvířata nebudou útočit na lidi. Nezaútočí na vás. Vojáci vám zamávají, nebudou se cítit ohroženi, když vás uvidí. Byla to pro nás z technického hlediska výzva. Museli jsme hacknout vlastní hru, aby to fungovalo,“ prozradil na blogu hry Maxime Durand, který na hře pracuje jako historik.



Tvůrci původně plánovali dvacet prohlídek. Jenže vědecké jádro, složené z pěti nebo šesti historiků a egyptologů, dodalo zhruba dvojnásobné množství textů (zhruba 5 000 slov na prohlídku). Výsledkem nakonec je 75 prohlídek.

„Naslouchali jsme a snažili se pochopit, co by pedagogové očekávali, kdybychom vytvořili oddělený režim pro učitele. Tak jsme získali představu o ideální délce, aby to bylo použitelné ve třídě. Prohlídky by měly trvat méně než dvacet minut, možná v průměru pět minut, aby zůstal prostor pro diskuzi a aby studenti mohli Discovery Tour sami vyzkoušet.“



Discovery Tour bude k dispozici 20. února, přičemž majitelé základní hry získají nový režim zdarma. Koupit ho ovšem půjde i samostatně bez hry za dvacet dolarů (v Česku s daní očekáváme za zhruba 500 korun).