Assassin’s Creed 3 se dočká moderního remasteru

Že samotným vydáním hry Assassin‘s Creed: Odyssey pro Ubisoft práce nekončí, je asi všem jasné. Stejně jako všechny předchozí bude i tento díl následně rozšiřován pomocí tzv. DLC balíčků. Season pass obsahující všechen nový obsah bude stát 40 dolarů (cca 850 korun), což není málo, za ty peníze ovšem dostaneme spoustu zábavy.

Předně jsou to dvě samostatné kampaně pro jednoho hráče. Legacy of Blade je věnován příběhu vůbec prvního assassína v historii, The Fate of Atlantis nás potom zavede na průzkum podmořské Atlantidy.

Součástí rematseru bude i díl Liberation, který vyšel původně pouze pro kapesní konzoli PS Vita-

Největším překvapením je však zahrnutí kompletního remasteru Assassin’s Creed 3 z roku 2012 (naše recenze). Pro mnohé jde o nejslabší díl celé série, osobně mě však bavil více než třeba vychvalovaný Black Flag. Příběh hry je zasazený do období Americké války za nezávislost a celou značku razantně posunul směrem k mainstreamu. Remaster poběží na novém grafickém enginu s podporou 4K a HDR, jeho součástí budou i všechna původní DLC a dokonce i hra Liberation, která původně vznikla pouze pro PS Vita.

Remaster podle všeho půjde koupit i samostatně pro všechny platformy, tedy PC1, X1 i PS4, na vydání si však musíme počkat až do března 2019.