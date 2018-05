Ve hře Afterparty budete muset opít samotného Satana

Milo a Lola jsou nejlepší kamarádi, kteří se po smrti propadli do pekla. Nic však ještě není ztraceno a existuje šance, že by se ještě mohli dostat ven. Jen pro to musí udělat takovou drobnost: porazit v pití samotného Satana. Tak zní zápletka hry Afterparty od autorů Oxenfree. Jak ukazuje nový trailer, hra sází na stejné principy, tedy vybroušené dialogy a nádherné technické zpracování.