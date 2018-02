Attack Of The Earthlings ukáže, jak by se asi hrál X-Com za mimozemšťany

Vedle nácků, rusů a teroristů patří “emzáci“ mezi ty nejklasičtější herní záporáky. Jenže napadlo vás někdy, že situace nemusí být tak černobílá a že i mimozemšťané mají city? V dnešní hyperkorektní době už se lidé zastávají i nebohých nácků ve Wolfensteinovi, takže není divu, že se někomu zželelo i ubohých masožravých vetřelců z vesmíru.

Právě vydaná strategie Attack of the Earthlings je parodií na kultovní sérii XCOM. V roli hmyzoidních mimozemšťanů se bráníte nájezdům šmejdů z vesmíru, což jsou v tomto případě lidé. Ti, pod vedením superzáporáka Dennisem Dickinhamiema, drancují vaši rodnou planetu X13 o přírodní zdroje, v čemž jim musíte zabránit. Jak? No samozřejmě tím, že je všechny povraždíte a sežerete jejich mrtvoly.

Asi jste pochopili, že Attack of the Earthlings není příliš vážná záležitost a výtvarné zpracování tomu odpovídá. Oproti své předloze sází hra daleko více na tichý postup a boj nablízko. Nevypadá to špatně, ale jestli výsledek odpovídá ceně přesahující 20 euro (500 Kč) musíme teprve zjistit.