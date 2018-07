Autoři Sir, You Are Being Hunted chystají novou hru

The Light Keeps Us Safe se bude jmenovat nová hra od firmy Big Robot Ltd. Stejně jako v jejich předchozí Sir, You Are Being Hunted půjde o survival v procedurálně generovaném světě, tentokrát však s daleko temnější atmosférou. Jak už název napovídá, hlavní potřebou k přežití zde bude světlo. Hra bude na Steamu k dispozici od 11. října v rámci režimu předběžného přístupu.