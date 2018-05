Autoři What Remains of Edith Finch představují svou novou hru

Nezávislá adventura What Remains of Edith Finch byla jednou z nejzajímavějších her loňského roku a sklidila zasloužený úspěch. Vývojáři z Mobius Digital proto mohou pilně pracovat na další hře, kterou naštěstí nebude druhý díl, ale adventura odehrávající se v otevřeném světě. Outer Wilds podle všeho také sází na mystickou atmosféru, tentokrát se vše bude točit kolem hrátek s časem. Na trailer se můžete podívat níže.